Un fine settimana all'insegna del riso, per sostenere chi soffre di disturbi alla salute mentali e le loro famiglie. Così a Roma, tra sabato e domenica, grazie al Progetto Itaca onlus e a Tutti matti per il riso sono stati distribuiti 2mila chili di riso Carnaroli con l'aiuto di 100 volontari, in cambio di una piccola donazione, insieme all'esclusiva ricetta della Torta Riso e Ricotta di Damiano Carrara. Una raccolta di fondi per la Giornata Mondiale della Salute Mentale che, quest'anno, è stata dedicata ai giovani: secondo gli esperti della Società italiana di psichiatria, infatti, il 50% delle malattie mentali si manifesta già a 14 anni. La patologia mentale più diffusa tra gli adolescenti è la depressione, mentre il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di 15-29 anni.