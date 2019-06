Un figlio problematico, in quel momento con valori elevatissimi nel sangue di droghe, e una discussione sorta con la madre per futili motivi: è stato questo il mix letale che ha portato, nella serata di martedì, a un episodio di violenza all'interno del parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in via Badia di Cava.

Un 30enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, ha aggredito con estrema violenza la mamma di 59 anni, tanto da mandarla in ospedale in gravissime condizioni e in pericolo di vita.

Dopo il pestaggio, il figlio ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti a seguito di alcune segnalazioni fatte al 112 da persone che hanno assistito da lontano alla scena cruenta. È stato arrestato. La mamma guarirà in 45 giorni.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

