Un figlio alcolizzato ha violentato la madre che ora è ricoverata in ospedale. L'aggressione è avvenuta a Subiaco, vicino a Roma. L'uomo ha 38 anni, la madre 57 e l'incredibile violenza è avvenuta in casa nella notte di domenica. Ad anticipare la notizia, ieri sul Messaggero.it, è stato un articolo di Marco De Risi.

La signora è riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Il figlio, in evidente stato di alterazione, è stato arrestato dai carabinieri.

La vittima è ricoverata all'ospedale di Tivoli, dove è stata trasferita viste le gravi condizioni dal nosocomio della zona. La donna mamma ha segni - sostengono i medici - di una sicura violenza sessuale. Diversi anni fa la donna aveva denunciato il figlio per averla picchiata: poi la denuncia venne ritirata in un secondo momento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA