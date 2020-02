UN FESTIVAL DA AMICI

Marco Castoro

È il Festival delle promesse mantenute. Non solo per le canzoni, lo show, gli ospiti made in Italy, le conduttrici di grande personalità, ma anche per l'umanità, i racconti, gli impegni contro la violenza sulle donne e la sensibilizzazione nei confronti dei malati colpiti dalla Sla. Tutto questo è il Sanremo di Amadeus e Fiorello.

Un Festival che ormai è chiaro: ha lo show in pole position con la gara che è slittata in seconda fila. I cantanti finiscono di cantare oltre la mezzanotte dopo tutte le performance degli ospiti. Prima Massimo Ranieri con Tiziano Ferro in un Perdere l'amore da pelle d'oca. Al termine della performance applauditissima c'è stato l'affettuoso lancio di affetto di Ranieri che ha detto a Tiziano di chiamarlo papà.

Dopo il duetto arriva il quartetto. La reunion dei Ricchi e Poveri con i brani che fanno cantare tutto il pubblico presente all'Ariston e a casa, da Che Sarà a Mamma Maria, passando per La Prima cosa bella. Mentre intorno alla mezzanotte si aspettano i cantanti ecco che sbuca Zucchero con i suoi successi. E dietro le quinte molto nervosi i restanti sei interpreti che ancora devono scendere in gara e che fanno il pieno di tranquillanti per frenare la voglia di spaccare tutto. Tra la sesta canzone della seconda serata e la settima è passata più di un'ora.

REVIVAL

Ma Sanremo è Sanremo: il Festival 2020 è uno show celebrativo, la gara può anche finire in secondo piano, così come le donne della serata che si sono viste a sprazzi. E anche loro si sono dovute fermare al trucco e parrucco per un bel po' di tempo prima di ricomparire. L'entrata di Sabrina Salerno è stato più che originale: il tacco della scarpa è rimasto incastrato tra i gradini della scala. Vero o fiction? Sta di fatto che all'Ariston (e a casa) hanno gradito il vestito con spacco e scollatura da mozzafiato messo bene in mostra.

FIORELLO SUPER

Lo showman è l'autentico mattatore di questo 70° Festival. Ha mantenuto la promessa (o meglio sarebbe il caso di dire il voto, visto che era vestito con l'abito sacro di Don Matteo) presentandosi all'Ariston nei panni di Maria De Filippi per festeggiare la buona suerte degli ascolti. E Queen Mary non poteva che gradire l'omaggio, al punto che ha benedetto il Festival dal cellulare di Fiorello. «Un'immagine che non dimenticherete mai più», ha detto Fiorello al pubblico. Ma l'aveva promesso.

Poi rivolgendosi ad Amadeus ha aggiunto: «Hai fatto il 52%, vai col Pd che ne hanno bisogno». Rosario si è esibito anche in mezzo ai Ricchi e Poveri: «Mi metterò in mezzo tra i ricchi e i poveri, come il reddito di cittadinanza». Commovente il ricordo di Fabrizio Frizzi.

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA