«Un Festival che sia il più normale possibile e molto nazionale per sostenere un settore, quello dello spettacolo, messo in ginocchio dalla pandemia» è questa la sfida di Amadeus per Sanremo 2021 in epoca Covid. Ospite ieri di Rtl 102.5, il conduttore ha ribadito che il Festival dovrà svolgersi con il pubblico e quando era stato previsto: «Per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo, creando una bolla per mettere in sicurezza 500 persone e consentire loro di essere presenti all'Ariston». Su questo programma incombe però l'incognita del prossimo Dpcm che dovrebbe bloccare gli spostamenti almeno fino al 15 febbraio. La prossima settimana la Rai farà un nuovo sopralluogo all'Ariston per verificare che le condizioni di fattibilità e sicurezza. Mentre il comune di Sanremo sarebbe favorevole a spostare l'evento a maggio o giugno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

