Un fantoccio impiccato nella sede Ponte Milvio

Emiliana CostaUn fantoccio impiccato, avvolto nella bandiera dell'Italia, è stato appeso nella notte tra mercoledì e giovedì al cancello della sezione del Partito Democratico di Ponte Milvio, a Roma. Lo storico circolo al quale è stato iscritto Enrico Berlinguer. A pochi metri di distanza, sui muri di un palazzo, sono apparsi striscioni con scritte ingiuriose: «Pd uguale porci democristiani». E ancora: «Voi complici e mandanti di omicidi, stupri, degrado». In calce una sigla, Rn, riconducibile al gruppo di estrema destra Rivolta Nazionale.Immediata la reazione dei militanti democratici, che ieri mattina hanno aperto regolarmente la sezione: «Come ogni giorno la nostra sede sarà aperta alla città hanno dichiarato Andrea Casu segretario Pd Roma, Claudio Marinali segretario Pd XV Municipio, Giovanna Tomassini segretaria Pd Ponte Milvio e Matteo Oliverio segretario del XV Municipio -. Dopo il vile attacco subito invitiamo in sezione i nostri militanti e i romani che in queste ore ci stanno manifestando solidarietà».Sulla vicenda, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta affidata al pool che si occupa di terrorismo, coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. Minacce aggravate è il reato per cui si procede. Nel fascicolo è finita una prima informativa della Digos che si è recata sul posto, insieme alla scientifica, per svolgere una serie di rilievi.Da mesi la procura di Roma aveva puntato i riflettori su Rivolta nazionale: il leader Simone Crescenzi sarebbe finito sotto indagine per il reato di apologia del fascismo, proprio in seguito alla pubblicazione del video con cui lanciava la nuova formazione.Sulla macabra intimidazione di Ponte Milvio è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che su Facebook ha definito «una banda di dementi» gli autori del blitz: «Non ci facciamo intimorire. Si vengano a riprendere l'autoritratto che hanno appeso sul nostro cancello: quello del fantoccio impiccato».