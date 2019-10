Un falso dentista è stato scoperto dalla Polizia a Torpignattara. Il 4 ottobre scorso gli agenti del commissariato Esquilino hanno notato, in diverse vie del quartiere, degli adesivi affissi sui quali, accanto a una donna sorridente, erano riportati i numeri di telefono di un dentista e alcuni ideogrammi in lingua cinese.

I poliziotti, dopo aver accertato l'indirizzo, sono andati in via della Marranella e si sono appostati. Una volta lì hanno scoperto che non si trattava di uno studio medico ma di una normale abitazione. Con un espediente gli agenti si sono fatti aprire la porta d'ingresso e hanno potuto verificare che D.C., 34enne cinese, aveva allestito uno studio dentistico in uno stato di disordine e carenza igienico-sanitaria.

L'uomo era sprovvisto delle autorizzazioni e del titolo di studio necessari e quindi è stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Nell'appartamento la Polizia ha rinvenuto una poltrona simile a quella utilizzata dai dentisti, una siringa in acciaio con anello finale, punte da trapano, strumenti monouso, protesi dentarie, numerosi medicinali con scritta cinese, biancheria sporca ed altri strumenti tipici del mestiere.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

