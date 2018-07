Un falso allarme bomba ai piedi del Campidoglio

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una valigia abbandonata ai piedi del Campidoglio con il suo misterioso contenuto ha fatto subito pensare al peggio ieri in tarda mattinata, ma l'allarme bomba - scattato intorno alle 13 - è però rientrato pochi minuti dopo. La situazione è tornata alla normalità in seguito all'intervento della polizia e alle verifiche necessarie degli artificieri. Il bagaglio, infatti, era vuoto e la strada è stata immediatamente riaperta al traffico. Il trolley era stato notato alla pensilina della fermata di via del Teatro Marcello, lato Anagrafe, obbligando al blocco di tutta Via Petroselli. Ignoto il proprietario o chiunque abbia dimenticato o lasciato lì volontariamente il pacco sospetto. Dopo le prime segnalazioni dei pendolari è subentrata la paura. Tempestivo l'arrivo del 112, che ha messo in atto tutti i dispositivi di sicurezza chiudendo il tratto di strada centralissimo e consentendo le ispezioni degli artificieri. L'intervento è terminato intorno alle 14. (S. Nat.)