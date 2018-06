Un'estate sulle punte Il balletto nel Parco .

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniSulle punte all'aria aperta. La Summer Kids della Scuola del balletto si trasferisce nella cornice verde di Villa Pamphilj. Un'occasione per vivere come dei veri professionisti il mondo della danza e del teatro. Nel corso delle due settimane i mini ballerini saranno seguiti e accompagnati dai docenti specializzati della scuola. Che, nell'ambito di un percorso creato appositamente per il campus, lavoreranno per sviluppare le loro potenzialità sia fisiche che musicali, con attività ludico ed espressive. Quindi nozioni di danza, musica e teatro, attività formative e laboratori. Il tutto con un linguaggio semplice e diretto. E con l'ausilio di piccoli strumenti musicali per favorire la comprensione e l'attenzione dei bambini. Diverse le attività in cartellone nel corso della giornate. Dal movimento alla lettura, fino alla visione di film, musical e balletto. Molte, ovviamente, le attività all'aperto, laboratori teatrali multidisciplinari e una performance di fine corso aperta al pubblico. La giornata inizia dunque con un risveglio dinamico, prosegue con una lezione di danza e di musica, relax ascoltando letture ad alta voce di classici che si ispirano al balletto, da Coppelia a Billy Elliott. Ed infine laboratorio multidisciplinare in vista del saggio finale.riproduzione riservata ®