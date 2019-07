«Un'esplosione violentissima», nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo, «poi la pioggia di lapilli incandescenti». I turisti rimasti raccontano con il terrore negli occhi quel pomeriggio strappato alle vacanze. «Continua a cadere cenere e c'è una densa nube di fumo», racconta Luca Leoncini.

In molti guardavano anche il mare, perché «la paura dello tsunami è stata forte». Anche il parroco dell'isola, padre Giovanni, ha visto piovere «lapilli che hanno provocato incendi. La gente ha paura e sta cercando di andare via da Ginostra, ma può farlo soltanto via mare». Dopo le prime ore di panico, la preoccupazione maggiore è stata quella di non consmare troppo le batterie dei telefonini: «Non si sa mai, siamo in emergenza». La notte, sull'isola, è stata sicuramente molto lunga. (M.Fab.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA