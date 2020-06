Un enigma per Joel Dicker. Lo scrittore svizzero torna con L'enigma della camera 622: colpi di scena, personaggi dalla doppia verità, segreti di famiglia, tradimenti. Un thriller perfetto per l'estate, in cui niente è come sembra. «Il romanzo è anche una riflessione sull'essere scrittori, sul rapporto tra scrittore ed editore. E Joel scrive pagine sulla figura dell'editore che ogni editore vorrebbe fossero riferite a sé», dice Elisabetta Sgarbi, direttore generale de La Nave di Teseo, che pubblica il libro, e Baldini+Castoldi. In un lussuoso hotel delle Alpi Svizzere si tiene la festa di una importante banca d'affari e avviene un omicidio, nella stanza 622. Quindici anni dopo, uno scrittore sceglie lo stesso hotel e non può fare a meno di farsi catturare da quel caso irrisolto.(P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA