Un ecosistena tra le mura domestiche

Il libro di questa settimana, viste anche le numerose richieste, s'intitola L'acquario in casa dell'esperto biologo Claude Vast. In questo bel testo possiamo trovare una guida pratica per conoscere i segreti di un mondo pieno di vita e in continuo mutamento, individuare i pesci ideali ed adatti, ma soprattutto come alimentarli e curarli correttamente.

Infatti l'acquario va visto non solo come un angolo di natura in casa, ma anche come un vero e proprio piccolo ecosistema dove è necessario conoscerne le caratteristiche cruciali per poterne poi conservare un duraturo equilibrio e godere dello scenario creato dalla vegetazione, dai colori e dalle evoluzioni dei pesci che vi alloggiano.

L'autore ci fornisce quindi un utile manuale, pieno di belle illustrazioni pratiche anche per poter poi scegliere la vasca ideale, decidere il giusto allestimento e praticare la normale manutenzione. Un prezioso testo per tutte le persone che vogliono avvicinarsi a questo splendido mondo. Buona lettura!(A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA