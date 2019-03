Un drone in volo fra l'anfiteatro Flavio o e l'arco di Costantino. È di questa mattina l'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nel parco archeologico del Colosseo. Erano circa le ore 11:00, quando una pattuglia del I Gruppo Centro ex Trevi, durante i controlli quotidiani nella zona, notava un drone sorvolare nell'area del Centro Storico.

Gli agenti diretti dal comandante Maurizio Maggi (che ha predisposto speciali pattugliamenti nelle aree archeologiche e nelle piazze più importanti del centro storico) sono intervenuti prontamente. In pochi secondi sono riusciti ad individuare e fermare i responsabili, tre cittadini di nazionalità cinese di età compresa tra 22 ed i 25 anni, i quali, condotti presso gli uffici di via della Greca, sono stati denunciati. I tre giovani turisti asiatici dovranno rispondere all'Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo nel Centro della Capitale. Il drone è stato posto sotto sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA