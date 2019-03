Un divano abbandonato nel salotto di... via del Corso

Un divano abbandonata in pieno centro a Roma. È l'immagine che cittadini e turisti sono costretti a trovarsi di fronte passeggiando in via del Corso, luogo culto dello shopping capitolino e punto di raccordo tra piazza Venezia e piazza del Popolo. Un passaggio chiave che non ha fermato l'inciviltà di chi ha pensato di poter abbandonare lì un vecchio mobile inutilizzato, sperando magari di farlo passare inosservato.

Il divano è in quella posizione, lasciato al suo destino, da due giorni. E pensare che è solo di sabato scorso la notizia dell'autista di un camioncino che abbandonava rifiuti fermato e multato dalla polizia di Roma Capitale, con tanto di video e post della sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook. Una lezione che non sembra sia stata appresa.

Possibile che l'uomo responsabile dell'abbandono di un divano in pieno centro storico non sia stato notato da nessuno? «Chi offende Roma e i suoi cittadini con comportamenti di questo tipo sarà presto individuato e multato. Abbiamo installato decine di video-trappole in tutta la città per incastrare gli zozzoni.E decine di cittadini onesti ci stanno inviando video per denunciare gli incivili che sporcano la nostra città», ha scritto ancora la Raggi. La speranza è che qualcuno abbia filmato anche in questo caso.

(S.Pie.)

