Un De Gregori Anema e core

Un elegante sfizio, questo è. Ma un artista come Francesco De Gregori ha sempre saputo narrare, ed è per questo che depone un affascinante racconto dietro alla realizzazione di Anema e Core, opera intrisa di musica e arte che da venerdì sui portali Ibs.it e Feltrinelli.it e che vede il cantautore romano protagonista insieme al pittore e scultore Mimmo Paladino.Pubblicata in soli 99 esemplari, l'opera è un disco in vinile interpretato (e autografato) da Francesco De Gregori insieme alla moglie Chicca, in versione acustica e orchestrale, contenuto da una xilografia di Palladino, realizzata in una storica stamperia romana, quella dei Fratelli Bulla. «Non chiamatelo cofanetto ha precisato il cantautore alla presentazione dell'opera in Triennale a Milano I cofanetti contengono le caramelle. Qui si uniscono due forme d'arte, unite dal solco del vinile con il solco scultoreo della xilografia. L'idea originaria? Nacque una sera al ristorante a Napoli: io e mia moglie cantammo a cappella questa canzone e decidemmo di inciderla». Anche perché - spiega il cantautore romano - «dopo tanti anni viene voglia di incontrare altri generi di arte che non siano soltanto la musica».L'operazione è stata eseguita nei Real World Studios di Bath, di proprietà di Peter Gabriel. (F. Cos.)