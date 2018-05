Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un curriculum da urlo, in cui faceva bella mostra una laurea in giurisprudenza e il ruolo di docente di Scienze dell'amministrazione, gli era valso il titolo di superconsulente per numerosi comuni del Lazio e non solo. Peccato che quei titoli millantati dal 77enne V. P., secondo la Procura di Roma, erano tutti un'invenzione grazie alla quale guadagnare ingiustamente quasi 44mila euro. In realtà aveva solo un diploma di perito commerciale: è stato accusato dal pm Mario Pesci di falso ideologico e truffa.L'uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, taroccando i propri titoli era riuscito ad accaparrarsi alcune consulenze richieste dai comuni laziali di Anzio e Bojano e dal comune campano di Quadrelle in provincia di Avellino. Così nel periodo compreso tra il il 2006 e il 2012 era riuscito ad indurre in errore il sindaco pro tempore del comune campano per una cifra record di 32mila euro. Proprio l'invitante curriculum, infatti, gli era valso l'incarico per la ristrutturazione della struttura amministrativa per la rideterminazione della pianta organica e la ridefinizione dei regolamenti di organizzazione del comune di Quadrelle. Sempre qui gli veniva affidato il delicato incarico per la gestione di una pubblica selezione per due posti di vigile urbano e, viste le sue indubbie capacità, anche quello di realizzare delle forniture di quiz a lettura ottica per lo svolgimento di concorsi pubblici. Nel 2008 e il 2010, invece, la truffa si sarebbe consumata ai danni dell'amministrazione di Anzio dove, per ulteriori 11mila euro, risultava idoneo per la mansione di membro esterno del nucleo di valutazione. Nel 2012, in ultimo, le sue preziose consulenze venivano offerte al comune di Bojano dove otteneva 3 incarichi, per 6mila euro, che l'uomo svolgeva con la propria professionalità ma che non venivano pagati dal Comune per la scoperta della posizione sospetta dell'uomo.(D. M. R.)