Un crollo ogni 4 giorni di scuola, 3 scuole su 4 senza agibilità statica, solo una su 20 in grado di resistere ad un terremoto. I dati del XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, messo a punto da Cittadinanzattiva, disegna una realtà allarmante su cui correre necessariamente ai ripari: solo nel 2017-2018 si sono registrati 50 crolli, segnando il triste record degli ultimi 5 anni.

Servono 15-20 miliardi di euro per ristrutturare o ricostruire i plessi partendo dai casi più urgenti. Insomma, il patrimonio edilizio scolastico del Paese è davero a pezzi.

Incidenti gravissimi che si sono verificati in particolare nelle scuole della Campania (8 casi), nel Lazio (7) e in Lombardia (6). Crolli che hanno provocato il ferimento di 10 bambini, 2 docenti e di 1 addetta alle pulizie.

I 50 crolli si aggiungono ai 36 nell'anno scolastico 2013/14, ma la somma del quinquennio porta a quota 206 crolli: 45 (nel 2014/15) più i 31 (nel 2015/16) ed i 44 nel 2016/17. (L.Loi.)

