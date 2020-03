Un costo esatto del Coronavirus lo conosciamo già: 3,5 miliardi. Sono gli euro che il governo spenderà subito e che, senza questa emergenza, non avrebbe speso. Occorre attendere l'assenso della UE: è essenziale ma non significa che dipendiamo dalla UE -tutt'altro. Si chiama interdipendenza ed è cosa diversa dalla dipendenza.

Sono interdipendenti quei 19 Stati che, condividendo una sola moneta, come i condomini di un palazzo, devono darsi e seguire delle regole di condotta. Ma attenzione: l'economia del XXI secolo di ogni Paese progredito (e l'Italia è all'ottavo posto nel mondo fra questi) è inesorabilmente interdipendente da quelle altrui. Lo è perché esistono le catene del valore globali (la manifattura di un prodotto coinvolge più paesi in più continenti); lo è perché la base manifatturiera esiste (e, talvolta, cresce) perché produce cose che vengono acquistate all'estero (lo scorso anno l'export tricolore ha toccato un nuovo record: 480 miliardi di euro); lo è perché molto del denaro investito nelle aziende ha padroni ma non ha casa: gira liberamente per il pianeta, lasciando un posto e sistemandosi in un altro, con straordinaria rapidità.

L'interdipendenza è un po' condizionante, vero ma ci ha reso tutti più ricchi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

