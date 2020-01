Un coraggiosissimo bambino della prima fila osò dire: Ma anche lei dev'essere stata piccola un tempo, signorina Spezzindue, non è vero?. Non sono mai stata piccola disse lei, seccata. Sono sempre stata grande, e non capisco perché gli altri debbano sempre divertirsi. Di Matilde si può sottolineare ogni riga, in ognuna una storia nella storia, in ognuna lo sguardo di Roald Dahl. Matilde compie trent'anni ed è un libro che continua a conquistare i bambini, nonostante stiano cambiando i tempi e le modalità di lettura. Per questa edizione compleanno, il grande illustratore Quentin Blake, ha immaginato per la copertina Matilde da adulta, ha trent'anni ed è la direttrice della British Library, una delle biblioteche più importanti del mondo. Sarebbe bello poterla davvero incontrare lì.

Matilde di Roald Dahl, Salani Editore,

15,90 euro

Venerdì 31 Gennaio 2020

