Un convegno per gestire le cronicità

ROMA- Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità dell'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi LEA nazionali compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un webinar nazionale La gestione delle cronicità ad alto impatto assistenziale: focus diabete, fanv e Bpco nell'era Covid. E' il roadshow cronicità', serie di appuntamenti regionali (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Toscana), realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario, istituzionale e associazioni pazienti. Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane e professionali come il numero di richieste di visite specialistiche e il diabete tipo 2 ne rappresenta il 18,5% con il 18,2% degli accertamenti diagnostici. «La BPCO colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone ed è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie ma il dato è sottostimato», afferma Adriano Vaghi Presidente AIPO-ITS. C'è poi la Covid-19, considerata inizialmente come una malattia solo di tipo respiratoria ma «la comprensione dei meccanismi di azione del virus ha evidenziato un danno anche cardiovascolare, poiché questo apparato è ricco di recettori ACE-2», conclude il prof. Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma.(A. Cap.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

