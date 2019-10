Un contributo massimo di 5.000 euro per gli esercenti che attrezzano Green corner per prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l'igiene personale, nei propri negozi. Nell'ultima bozza del Decreto legge clima, tornano gli incentivi green per la spesa per un valore di 20 milioni totali per ciascuno degli anni 2020 e 2021, coperti con fondi del ministero dell'Economia e dell'Ambiente.

L'ultima versione del provvedimento atteso oggi in Consiglio dei ministri conferma anche il buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e 500 euro per i motocicli euro 2 e 3 a due tempi da utilizzare per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico; le risorse disponibili a questo scopo sono pari a 255 milioni. Il buono mobilità sia per le auto che per i motocicli potrà essere utilizzato da subito ed entro i prossimi tre anni anche per l'acquisto di biciclette normali o a pedalata assistita. L'agevolazione è riservata ai residenti nelle città interessate da procedura di infrazione comunitaria per ridurre le emissioni CO2.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

