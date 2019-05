Un contenitore del quale confluiscono elaborati e materiali didattici che vanno dall'e-book alle realizzazioni artistiche, pittoriche, scultoree, musicali, grafiche su un unico tema che viene individuato annualmente. Ed una vetrina speciale per farli ammirare al pubblico. Si tratta di Linee d'arte, prima edizione del progetto creativo del Liceo Artistico Giulio Carlo Argan, dedicata al tema delle Metamorfosi/Omnia Mutantur Nihil Interit, per celebrare il bimillenario del poeta Ovidio. Gli elaborati d'arte e le performance, le conferenze, la musica saranno fruibili pubblicamente nel corso della prima edizione della Notte bianca del Liceo - anche questa una iniziativa inedita - che si terrà oggi dalle18 alle 22 nelle due sedi dell'Istituto quella di piazza dei Decemviri 12 e di via Contardo Ferrini 61.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA