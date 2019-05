Un Concertone stupefacente: 23 pusher arrestati

Enrico Chillè

L'altro lato del Primo maggio: non c'è solo la musica e l'intrattenimento dei presentatori, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, insieme ai loro ospiti. Il Concertone tradizionalmente organizzato dai principali sindacati italiani in occasione della Festa del Lavoro, infatti, si è chiuso con 23 arresti, quattro denunce a piede libero e ben 45 tonnellate di rifiuti raccolte.

I controlli ai varchi d'accesso, e non solo, hanno consentito agli uomini dei carabinieri impegnati in piazza San Giovanni di effettuare diversi arresti per spaccio di droga e per furti vari. Dei 23 arrestati, ben 16 (sei italiani e dieci stranieri) sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso genere: durante i controlli, i carabinieri hanno infatti sequestrato hashish, marijuana, cocaina, eroina ed ecstasy, oltre a denaro in contanti, probabilmente quanto incassato dai sospetti pusher durante l'evento.

Oltre allo spaccio, ci sono stati diversi fermi anche per furto: i carabinieri hanno arrestato due 15enni rom, che avevano approfittato del Concertone per rubare all'interno di un'auto in sosta. Arrestate anche due coppie di cubani e di romeni, che nella calca per accedere a piazza San Giovanni avevano trovato l'occasione di rubare ad alcuni spettatori cellulari e fotocamere digitali ma erano stati colti in flagrante dai carabinieri. Un 28enne senegalese, invece, è stato arrestato per aver violato il divieto di dimora a Roma. I quattro denunciati a piede libero (tre italiani e un algerino) sono invece accusati di furto.

Subito dopo la fine del Concertone, una task force di Ama, composta da 130 operatori e 40 mezzi, è scesa in campo per raccogliere, in poche ore, 45 tonnellate di rifiuti. Per consentire l'intervento degli operatori Ama sono state chiuse tutte le strade intorno a piazza San Giovanni, poi riaperte prima dell'alba di ieri.

