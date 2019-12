Un concerto speciale, che a Milano - martedì - ha fatto registrare il tutto esaurito: arriva al Monk, questa sera, il cantautore Dente (Giuseppe Peveri) per l'anteprima del tour 2020. Dente sarà accompagnato dalla sua band e porterà in scena il meglio del suo repertorio, brani come Invece tu, Chiuso dall'interno, Coniugati passeggiare, e tanti altri ancora. Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli arrangiamenti, che in oltre dieci anni di carriera l'hanno reso uno dei più apprezzati cantautori del nostro paese. Il concerto sarà anche un'occasione unica per ascoltare dal vivo i nuovi singoli Anche se non voglio e Adieu, insieme ad altre anticipazioni dall'atteso nuovo disco di inediti, che sarà pubblicato nel 2020 da INRI e Artist First, a distanza di 4 anni dall'ultimo Canzoni per metà.

Via Giuseppe Miri 35, oggi alle 22 (apertura ore 20), bigl. ev.te dispobnibili 15 euro al botteghino, info 06 6485 0987 www.monkroma.it www.baobabmusic.it

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA