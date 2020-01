Un compendio di felini acculturati

Il libro di questa settimana s'intitola GattoLavori. Un compendio di gatti acculturati dell'esperta gattofila Susan Herbert, bravissima illustratrice.

In questo testo dall'aspetto raffinato ed elegante, e di grande qualità a partire dalle riproduzioni a colori possiamo goderci una reinterpretazione di opere famose di tutti i tempi, dai vasi etruschi ai dipinti degli impressionisti, seguiti da una rassegna di locandine cinematografiche, tutti trasformati in chiave felina in modo da trasformarli in gattolavori. Quindi che siate amanti dei gatti o patiti di arte, il volume riscopre i capolavori della pittura e del cinema attraverso gli acquerelli di Susan Herbert.

Dai film culto di Hollywood alle più delicate tele impressioniste, passando per la Felina dall'orecchino di perla, i gatti rubano la scena ai grandi classici. Un libro veramente piacevole e particolare ricco non solo per i contenuti ma anche per le illustrazioni particolari dell'autrice. Buona lettura!(A.Ben.)

Martedì 21 Gennaio 2020

