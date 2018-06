Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La replica di Nicola Zingaretti alla sindaca non si è fatta attendere: «Quello di Virginia Raggi è un comiziaccio elettorale arrogante, fatto in un municipio che domenica andrà al voto. Dopo il cemento magico, ecco che scatta la ricerca del nemico, un modo singolare di distrarre le persone parlando di problemi che non esistono». Il presidente della Regione Lazio, in un comunicato, sui trasporti ha voluto precisare: «Quello delle ferrovie concesse è un adempimento comunitario, comunque si tratta di linee escluse dal piano industriale di Atac per via del concordato. I problemi del trasporto pubblico sono altri: attese lunghissime alle fermate e rischi di incendio per le vetture». Sul tema dei rifiuti, invece, Zingaretti ha spiegato: «La Regione sta praticamente lavorando solo per Roma. L'accordo con la Puglia sarà approvato lunedì e i ritardi sono dovuti all'iniziale contrarietà dei 5 Stelle pugliesi».(E. Chi.)