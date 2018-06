Un colpo di Vieri e Norvegia a casa

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoBobo Vieri è il condottiero d'Italia. Un solo colpo, un solo gol e la Norvegia è battuta. E' il 27 giugno 1998, venti anni fa, i Mondiali di Francia sono belli e austeri. E' anche il primo campionato che si apre al web, anche se Internet è ancora qualcosa di lontano dalla nostra vita quotidiana. L'estate italiana è tutta dentro al brano di Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita, un piacevole tormentone che non smette mai. La Nazionale è quella dei due Maldini, Cesare il ct e Paolo il figlio e capitano azzurro. Ma la stella è Vieri: segna cinque gol in quattro partite, abbatte i vichinghi nordici con un gol dei suoi al 18' del primo tempo, mentre Del Piero spreca troppo e rende gli azzurri più insicuri. Con la Norvegia finisce 1-1, quanto basta per volare ai quarti e trovare i padroni di casa, la peggiore avversaria possibile in quei Mondiali. E forse quel tanto sbagliare dell'Italia contro la Norvegia, quell'essere bloccati a un 1-0 striminzito e comunque pericoloso, è stato il segnale sinistro che qualcosa sarebbe andato storto nel prosieguo. Con quell'1-0 sofferto andava via la certezza di poter vincere contro tutti e contro tutto e che Vieri avrebbe comunque risolto ogni tipo di problema. Infatti, dopo quel gol di Bobo, l'Italia non segnerà mai più in quel Mondiale, in quasi 200 minuti giocati.Tutti gli appassionati sanno come andrà a finire, con uno 0-0 dopo 120' contro i transalpini, una sola occasione di Baggio nel finale, e i maledetti rigori mai dimenticati. Negli occhi la traversa di Di Biagio dal dischetto, con l'azzurro che cade a terra senza più forze, mentre la Francia festeggia la qualificazione, in quel campionato che poi vincerà in finale col Brasile di Ronaldo.(10/continua)