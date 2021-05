Un colpo di tosse, Eitan si risveglia

Forza Eitan. Alcuni colpi di tosse, alcuni respiri spontanei, qualche movimento: sono i piccoli segnali che fanno sperare i medici dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, che da domenica si occupano del bambino del miracolo. Eitan Biran, che con i suoi cinque anni è l'unico superstite della tragedia del Mottarone e l'unico superstite della sua famiglia, ieri è stato risvegliato dal coma indotto.

«Il risveglio è partito, la risposta del bambino è positiva. Comincia a dare i primi segnali di risveglio con colpi di tosse e alcuni momenti di respiro spontaneo - spiega il direttore generale Giovanni La Valle - ma in termine precauzionali stiamo andando con più calma e attenzione proprio perché la situazione del bambino è critica, seppur abbiamo dei segnali positivi». Eitan è ancora intubato e la prognosi resta riservata. Solo due giorni fa è stato operato per stabiliizare le molteplici fratture. Ma la speranza c'è: «Se andiamo avanti in questa maniera e resta stabile l'auspicio è che riusciamo a instubarlo domani». Ovvero questa mattina. Poi ci sarà il delicatissimo momento in cui apprenderà che mamma, papà e il fratellino Tom non ci sono più. L'équipe di psicologi dell'Infantile di Torino si sta già preparando.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 05:01

