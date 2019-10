Un club di lettura, appuntamenti scientifici, baby matinée, consigli per neo genitori e incontri con gli autori: tutto in programma alla libreria di Centocelle. Oggi alle 17, primo di otto incontri con Scienza divertente, per rispondere ai tanti quesiti che attanagliano gli scienziati in erba. Tra esperimenti pazzi, osservazioni acute e spunti imprevedibili. A partire dai 6 anni. Per i mini lettori (dai 7 anni) domani alle 10,30 appuntamento per sfogliare insieme e commentare, Cane Puzzone. Per i piccolissimi, 12-36 mesi, ogni mercoledì alle 10, uno spazio tutto per loro per condividere esperienze, leggere libri, scoprire e sperimentare. Mentre il 23/10 alle 17 nell'ambito della manifestazione Io leggo perché la libreria ospiterà lo scrittore olandese Sjoerd Kuyper, autore di Hotel Grande A, finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 e vincitore del Premio Orbil. Nel corso dell'incontro, durante il quale l'autore racconterà dell'ideazione dei suoi personaggi, della sua scrittura oltre a rispondere alle domande dei suoi giovani lettori (dagli 11 anni), ci sarà una sorpresa finale. Il trailer ufficiale del film tratto dal romanzo. (F.Pic.)

Via delle Rose 24 Centocelle

info centostorie.it - 062187201

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

