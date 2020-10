Un centro per le malattie neuromuscolari

BRESCIA- Inaugurato a Gussago (Brescia), il Centro Clinico NeMO ad alta specializzazione per le malattie neuromuscolari, patologie fortemente invalidanti come la Sclerosi Laterale Amiotrofica, le distrofie muscolari e l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA). Il Centro, già presente a Milano, Roma, Messina, Arenzano (GE) e Napoli, nasce per fare fronte alla domanda di cura, assistenza e anche di accesso alle terapie più avanzate degli oltre 4.400 pazienti che, nella sola Lombardia, convivono con malattie neuromuscolari. Tra gli ospiti presenti anche il neo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. In particolare la SMA è una malattia genetica rara, che provoca debolezza muscolare e atrofia progressive, impattando lo sviluppo motorio delle persone affette. Si manifesta in un caso su 4 se entrambi i genitori sono portatori del gene responsabile (info: ). Ne esistono 4 tipi in base all'età di esordio, perché può colpire anche in età adulta. E' fondamentale reagire per tempo, riconoscendo i sintomi, che specie nella SMA 4 possono essere tanto inattesi quanto sottovalutati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA