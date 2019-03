Un bunker sotto casa. A Ostia è stato scoperto che quei locali da anni usati come cantine, sono in verità bunker antiaereo che avrebbero dovuto accogliere gli abitanti delle case popolari di corso Duca di Genova. La notizia, riportata dal portale Il Faro, è stata scoperta da Matteo Signori, appassionato di storia.

E così si è arrivati a scoprire che frasi come «Spezzeremo le reni alla Grecia» e «Non preoccuparti che il Duce fa ottima guardia», considerate molto più recenti opere goliardiche dagli abitanti degli stabili, sono risultate in verità frasi risalenti al ventennio fascista. «Le scritte che ho trovato spiega Matteo Signori sono eloquenti. I residenti le ritenevano frasi goliardiche, tracciate sui muri da qualche buontempone. Invece, secondo i canoni grafici e i caratteri dell'epoca, sono autentici dell'epoca fascista, databili tra il 1940 ed il 1941». Le palazzine sono quelle di corso Duca di Genova, civici 36 e 38: gli 81 appartamenti e le piccole botteghe poste al piano strada furono costruiti nel 1926 dall'Istituto Case Popolari.(L. Cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA