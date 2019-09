Un boschetto della marijuana. Alla luce del sole e a ridosso della Cristoforo Colombo, in via Sergio De Vitis. Un andirivieni continuo di giovani e poi un primo sopralluogo delle forze dell'ordine, che ha portato alla scoperta di una vera e propria piantagione di maria nascosta da enormi sacchi di plastica. Quindi un appostamento di pochi minuti da parte degli agenti del commissariato Romanina e l'arrivo di un giovane sospetto che, avvicinato, è stato perquisito e trovato in possesso di diversi grammi di marijuana: sul cellulare poi, i messaggi sospetti di un amico che gli ricordava di innaffiare le piante. I poliziotti hanno così deciso di organizzare un incontro in via Elio Chianesi, dove dopo qualche minuto si è presentato anche l'altro ragazzo. I due, entrambi diciassettenni romani, sono accusati di detenzione e spaccio. Oltre alle piante, è stato sequestrato anche tutto il materiale utile al confezionamento e alla vendita della sostanza.

(L.Alb.)

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

