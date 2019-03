Un binomio che da sempre ha prodotto arte e couture: tra i suggestivi reperti archeologici sotterranei di Piazza Navona si è svolta la decima edizione della Settima francese a Roma, ideata da Jaqueline Zana Victor in collaborazione con il I Municipio Roma. Al dibattito sul tema dell'impresa al femminile ha fatto seguito un opening di moda curato da Antonio Falanga e Grazia Marino di Spazio Margutta. Al centro, l'handmade italiano proposto da otto creative, outfits sartoriali, gioielli preziosi ed esclusive borse, incorniciati dal set curato da Raffaele Squillace. Per l'Alta Moda Italiana, hanno sfilato le maison Asia Neri (il brand di Irene Mattei, foto)) e Romina Quadarella Couture. La sezione gioielli era rappresentata da Gaia Italian Handmade Jewellery e Alex Carelli; Le borse, per tre gamme settoriali, da Eclethica. Tarì Rural design e Marina Santaniello (info 06214270)

