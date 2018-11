Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bimbo di soli 11 mesi in condizioni critiche per la diffusione di un'epidemia di morbillo all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, probabilmente causata da una bambina di 10 anni non vaccinata dai genitori No Vax.Sono almeno 8 i casi accertati ed è possibile che ve ne sia un nono appena le analisi lo confermeranno: fra questi, il più grave è quello del piccolo di 11 mesi che, dopo essere stato ricoverato per un'otite, ora rischia addirittura la vita. Gli altri contagiati sarebbero quattro minorenni e tre ricoverati presso il reparto di malattie infettive. La direzione sanitaria del Giovanni XXIII di Bari ha precisato che i casi di contagio non sarebbero tutti collegati fra di loro. Giancarlo Ruscitti, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, ha comunque confermato l'apertura di un'inchiesta interna al nosocomio pediatrico che dovrà «anche accertare se vi sia stata una gestione non corretta».(L. Cal.)