Un bando per 24 incisori

Artisti da tutto il mondo, in corsa per accedere alla Scuola dell'Arte della Medaglia del Poligrafico e Zecca dello Stato. Anche quest'anno infatti è stato bandito un concorso internazionale per corsi di disegno, incisione, modellazione e arte medaglistica. Per l'ammissione al concorso è necessario essere maggiorenni entro il 1 novembre e aver conseguito un titolo di studio di indirizzo artistico compatibile con la specializzazione della Scuola, oppure, è possibile fornire attestati, disegni, fotografie di opere che verranno valutate dal Comitato Artistico della Scuola. I posti a bando sono per 24 allievi: 12 per il corso ordinario triennale e 12 per il corso annuo propedeutico. E' possibile presentare domanda entro il 14 settembre. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.sam.ipzs.it e i canali social del Poligrafico e Zecca dello Stato.(L. Loi.)