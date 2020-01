Un appartamento completamente distrutto dalle fiamme, alcuni inquilini dello stabile costretti ad abbandonare la loro casa attraverso le autoscale dei Vigili del Fuoco, l'intero quartiere di Prati invaso dall'odore acre di bruciato. Ma nessuna vittima. Questo il bilancio dell'incendio che si è propagato ieri in un palazzo al civico 56 di via dei Gracchi, alle spalle della più nota via Cola di Rienzo. Ad andare in fiamme, verso la metà del pomeriggio di ieri, una casa vacanze posta al terzo piano dello stabile: ancora non è chiara la causa che ha costretto all'intervento i pompieri, che hanno bloccato con i loro mezzi tutto l'incrocio e la vicina via Silla, rendendo difficoltosa la circolazione fino a sera. Fortunatamente l'appartamento, al momento dello scoppio dell'incendio, sarebbe stato vuoto.(L. Cap.)

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

