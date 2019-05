Un anticipo di Internazionali d'Italia col torneo femminile del Tevere Remo

Lorenzo Capezzuoli Ranchi

ROMA - Gioco, partita, incontro. Torna a Roma il grande tennis internazionale. In attesa dei big delle classifiche mondiali Atp e Wta di scena al Foro Italico da domenica prossima, gli appassionati della racchetta già possono gustare le prime partite di grande tennis con la Reale Mutua Cup, torneo internazionale femminile del circuito Itf, valido per le classifiche mondiali e ospitato dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo sulla terra rossa dei suoi impianti sportivi di Lungotevere dell'Acqua Acetosa. La kermesse, giunta alla sua sedicesima edizione, ha visto molti talenti nazionali ed internazionali della racchetta iniziare le loro carriere mondiali giocando le loro prime gare internazionali sui campi dello storico circolo romano: da Camila Giorgi a Karin Knapp, dalla francese Alizé Cornet alla spagnola María Teresa Torró Flor, fino a Martina Di Giuseppe, ultima vincitrice del torneo capitolino, secondo per importanza e montepremi - solo agli Internazionali Bnl del Foro Italico. Fra le teste di serie della Reale Mutua Cup troviamo la kazaka Elena Rybakina (n°134 del ranking mondiale Wta), l'inglese Katie Swan (che occupa la posizione 174), Arina Rodionova, russa con passaporto australiano, (180 del mondo) e la slovacca Rebecca Sramkova (193 della classifica mondiale). Per le italiane Tatiana Pieri e la romana Nastassja Burnett (foto), già in Fed Cup azzurra in passato, provano a diventare le sorprese del torneo.

Su richiesta della Federazione internazionale, che ha disposto il turno di qualificazione da disputare tutto nella giornata di lunedì, da oggi sui campi del Tevere Remo si da inizio al tabellone principale della Reale Mutua Cup: la finale del prestigioso torneo di singolo, sempre su richiesta della Itf, si disputerà domenica 12 maggio. Confermata invece per sabato 11 la sfida per il titolo del doppio.

