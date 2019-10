Un anno lunghissimo per la metro A, alle prese con guasti e continue chiusure: era la sera del 23 ottobre scorso quando crollò la scala mobile della fermata di Repubblica, ferendo numerosi passeggeri tra cui i tifosi russi a Roma per la partita di Champions League Roma-Cska di Mosca. La fermata restò chiusa, tra un rinvio e l'altro, per 8 mesi durante i quali scesero in piazza anche i commercianti del Centro visto che l'11 dicembre, a ridosso del Natale, per verifiche tecniche chiusero anche le fermate Barberini e Spagna. Ma non fu sufficiente: il 21 marzo andò definitivamente in tilt la scala mobile di Barberini e la stazione venne chiusa. Dopo pochi chiuse anche Spagna che riaprì i battenti il 7 maggio. Nel mese di agosto sono rimaste chiuse in tre momenti diversi le tratte tra Termini e Anagnina, tra Ottaviano e San Giovanni e tra Termini e Battistini. Domani chiude Baldo degli Ubaldi e intanto resta off limits la stazione Barberini.(L. Loi.)

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

