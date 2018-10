UN ANNO DI PRIGIONIA

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoLa tenevano segregata in casa, impedendole di uscire e di incontrare altre persone. E nella stessa abitazione di famiglia era costretta a subire continue vessazioni e umiliazioni. La sua colpa, secondo i genitori: essersi innamorata di una sua coetanea, una 17enne come lei.Un incubo durato un anno intero e finito solo pochi giorni fa, quando la giovane, residente ai Castelli romani, ha contattato il Gay Center, che ha denunciato la vicenda alle forze dell'ordine. La ragazza è stata liberata e portata via di casa, per essere poi trasferita in una struttura protetta per minori. Sull'episodio ha aperto un fascicolo la procura di Velletri che ha indagato la mamma della ragazza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Al vaglio anche la posizione del papà. Del caso si interessa anche la Procura dei minori.La storia risale ad un anno fa, quando, in un piccolo paese della provincia di Roma, i genitori vengono a conoscenza del rapporto omosessuale. Spesso veniva rinchiusa a chiave in casa dai genitori, oppure offesa al suo ritorno da scuola. «Brutta lesbica, ora te lo facciamo vedere noi...», alcune delle minacce, rivolte anche davanti alla sorellina più piccola. La ragazza era riuscita a fuggire una prima volta e a chiamare le forze dell'ordine ma, vista la minore età, era stata riconsegnata ai suoi aguzzini. E allora altri maltrattamenti, fino alla nuova fuga e al contatto con il servizio Gay Help Line. Sarà l'associazione ad allertare quindi l'Osservatorio di polizia e carabinieri contro le discriminazioni, che ha deciso di intervenire prelevando la ragazza da casa e portandola in una struttura protetta.«La stiamo aiutando a ricostruire la sua vita, facendole riprendere gli studi che aveva abbandonato forzatamente - spiega Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center - Quanto accaduto è molto grave. E' importante approvare al più presto una legge contro l'omotransfobia, che preveda anche la formazione per il personale pubblico per evitare episodi di discriminazione e pregiudizio anche da parte di funzionari pubblici come accaduto alla giovane ragazza».riproduzione riservata ®