Un angolo di Messico in città, con colori, profumi e sapori tipici. Una scelta ottimale per chi ama quei ristoranti dove oltre al buon cibo si gode anche di un intrattenimento fatto di balli e performance di artisti ospiti o degli stessi camerieri che tra una portata e l'altra si scatenano in danze coinvolgenti. Nel menu immancabili nachos, fajitas, tacos, quesadillas, empanadas, burritos, tostata, ceviche e picaditos per tutti i gusti, dai più piccanti e speziati a quelli vegetariani. E poi Chili Serrano (bocconcini di manzo e maiale con fagioli neri), il Pollo del Diablo (arrosto di petto di pollo avvolto in bacon affumicato e marinato in salsa chipotle bbq e farcito con prugne secche e salsa habanero), Pulpo alla Parrilla (polpo alla brace, purè di zucca, crema di olive nere) ma anche proposte di carne argentina. Ottimi i Margarita.

La Parrilla Mexicana - Milano, corso Sempione 76 - tel. 02/33.614.449 - chiuso lunedì - costo medio 35 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

