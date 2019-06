Un ambiente intimo, pochi tavoli, e l'accogliente atmosfera di sentirsi a casa tra amici, nel nuovo ristorante vineria nel cuore della Balduina. L'intuizione è di due amici con tanta esperienza alle spalle: Riccardo Antonini e Adriano Nannini. Cucina tradizionale mediterranea, con un occhio strizzato al pesce freschissimo che viene da Terracina. Tra gli antipasti: il crudo di mare del giorno, salmone marinato 48 ore, bruschetta con verza rossa caramellata, crostino burro e alici del cantabrico. Tra i primi, lo spaghettone dello chef con un emulsione di burrata, acciughe, pomodori pachino, e crumble profumato alle erbe, raviolo di mare fatto in casa. Poi i secondi: tartare di tonno, ombrina, baccalà Islanda su crema di patate, pollo e peperoni, petto d'anatra agli agrumi e cicoria. Non mancano i dolci: la sfera di tiramisù, cheesecake al bicchiere, torta caprese. Ampia scelta di vini e birra artigianale.

Bottega 94, Roma, via Nicolai 94 - tel. 06/86207922 chiuso domenica - costo medio 30 euro.

