Un altro schianto mortale nell'incrocio killer. Quello tra via Nomentana e via Regina Margherita. Ieri in un incidente tra un'auto e uno scooter ha perso la vita un ragazzo dell'Ecuador. Il giovane, Andriu Luis Fierro di 26 anni, era in sella ad uno scooter Sh 150 insieme ad una ragazza italiana venticinquenne che, è stata trasportata in ospedale. L'autista della Ford Focus blu che ha travolto la coppia è un agente della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, fatta con delle testimonianze, raccolte dai carabinieri del nucleo radiomobile uno dei due mezzi non avrebbe rispettato il rosso. La conferma definitiva sulla dinamica arriverà dopo l'esame delle telecamere che riprendono la viabilità sull'incrocio teatro in passato di altri incidenti mortali. Su quello stesso incrocio persero la vita, i due fidanzatini (Alessio Giuliani e Flaminia Giordani) travolti da un pirata poi arrestato.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA