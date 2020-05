Un altro pezzetto di libertà da riconquistare. Da lunedì prossimo potremo probabilmente tornare ad incontrare gli amici, seppur distanziati e potremo tornare nelle seconde case, purché siano nella regione di residenza. Una decisione definitiva verrà presa nel fine settimana, anche alla luce dei dati relativi all'andamento della curva dei contagi. Per muoversi tra le diverse Regioni bisognerà attendere invece l'inizio di giugno e non è escluso che si parta con una mobilità tra regioni limitrofe.

Ancora molti invece i nodi irrisolti sul decreto Rilancio su cui la maggioranza stenta a trovare un'intesa. In particolare si discute sulle coperture della cassa integrazione e sulle norme sulla regolarizzazione dei migranti. Sulla Cig l'intenzione del governo è di introdurre una procedura più agile per la cassa in deroga, che passa anche dalle Regioni. Oggi per l'erogazione ci vogliono fra i 3 e i 5 mesi, tempi non compatibili con l'emergenza in cui versano migliaia di lavoratori. Ma c'è il nodo coperture: i 16 miliardi previsti potrebbero non bastare. Tra le ipotesi sul tavolo per far quadrare i conti anche quella di ridurre a 3 o a 5 le nuove settimane di Cig che le imprese potranno richiedere da qui all'autunno. E per reperire risorse si fa strada l'idea di nuove privatizzazioni.

Ma è sulle regolarizzazioni dei migranti che lo scontro rimane feroce. Il premier Conte è apparso indispettito dall'atteggiamento di una parte del M5s. E ha ricordato che nella riunione di domenica in cui erano presenti i vertici pentastellati, era stata raggiunta una sintesi politica, che prevede due binari per le regolarizzazioni di italiani e stranieri, inclusa la possibilità di sanare il nero pagando un forfait di 400 euro e godendo di uno scudo penale. Non può accedervi, chi sia stato condannato per caporalato. Ma ai Cinque stelle non basta. Dal Pd il sospetto che un'ala del Movimento 5 stelle sia «nostalgica del governo con Salvini» e che voglia mettere in difficoltà il premier. Conte ha chiesto di evitare spaccature e sottolineato che regolarizzare i lavoratori migranti «spunta le armi al caporalato, contrasta il lavoro nero e protegge la loro e la nostra salute». Ma lo scontro è destinato a prolungarsi nel Consiglio dei ministri e anche in Parlamento.(A. Sev.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA