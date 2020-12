Un altro giorno record per i decessi: sono 887

Il secondo peggior dato della seconda ondata, il quarto da inizio emergenza: altri 887 morti registrati ieri per un bollettino di guerra che in Italia è arrivato a 62.626 decessi. In parallelo si mantiene contenuto l'aumento dei positivi (ieri 16.999) che appare però drogato dal Ponte dell'Immacolata che ha portato ad un sostanzioso calo dei tamponi tra lunedì e martedì. La settimana ha infatti evidenziato 58.317 nuovi positivi contro i 79.661 della settimana scorsa, il 26,8% in meno che rappresenta la stessa quota di flessione dei test diagnostici: 550.510 contro 746.487.

Dal bilancio delle regioni arriva però una conferma di un trend preoccupante in Veneto che da giorni si conferma la regione con il contagio in crescita maggiore (ieri 4197 cassi seppure con 500 arretrati di novembre). Alle sue spalle solo la Lombardia si mantiene sopra i 2000 positivi giornalieri mentre Lazio ed Emilia Romagna si assestano sotto i 1500. Sono 251 i nuovi ingressi in terapia intensiva, e 565 in meno i ricoverati in area non critica. Altri trentamila invece i guariti. (S.Pie.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

