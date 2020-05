Un altro colpo ai pirati dell'editoria. Oscurati 28 siti registrati a Panama, negli Usa e in Russia, che si appoggiavano a server europei e d'Oltreoceano, per generare link da diffondere su almeno otto canali Telegram. A quegli indirizzi venivano messe a disposizione ogni giorno le edizioni digitali di decine di quotidiani italiani ed esteri. Era l'ennesima edicola degli hacker, che diffondevano giornali e riviste italiane, francesi, inglesi, tedesche e spagnole triangolando sul web i propri portali clandestini. Dopo l'inchiesta di qualche settimana fa a Bari, nella quale per lo stesso motivo erano finiti nel mirino dei finanzieri e dei magistrati centinaia di canali Telegram, arrivano ora anche i risultati dell'operazione del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 05:01

