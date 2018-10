UN'ALTRA STORIA

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUn carboncino che servirà a riscrivere anche i libri di storia. Perché il rinvenimento di un'iscrizione a carboncino negli scavi in corso a Pompei, cambia la data dell'eruzione del Vesuvio che distrusse la città: finora si pensava che fosse verificata il 23 agosto del 79 d.C, invece accadde nel mese di ottobre dello stesso anno. Il 24 ottobre.L'eccezionale rinvenimento conferma i dubbi che già erano affiorati tra gli studiosi: i melograni trovati, ad esempio, di solito ci sono nel periodo autunnale, al pari delle bacche e dei bracieri. Dunque Pompei fu distrutta da cenere e lapilli quando ci si avviava verso un clima più freddo. Secondo quanto raccontato dal direttore generale degli Scavi di Pompei, Massimo Osanna, ad incidere l'iscrizione a carboncino in un ambiente della casa in corso di ristrutturazione al Regio V sarebbe stato un operaio buontempone per il contenuto scherzoso della frase. La scritta è datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre corrispondente al 17 ottobre. Trattandosi di carboncino, fragile ed evanescente, che certo non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo, è più che probabile che si tratti dell'ottobre del 79 d.C.: ovvero una settimana prima della grande catastrofe, che sarebbe avvenuta il 24 ottobre.Già, ma come è stato possibile avallare per tanti anni la data del 24 agosto come quella dell'eruzione distruttiva? «Può darsi che qualche amanuense, nel corso del Medioevo, abbia fatto una trascrizione non fedele della lettera di Plinio che fissava l'inizio dell'eruzione al 23 agosto»m dice il ministro Bonisoli. È venuta fuori anche la Pompei dei colori: come quelli della Casa con giardino - con il portico affrescato e gli ambienti decorati da vivaci megalografie. Raffigurazioni senza precedenti.riproduzione riservata ®