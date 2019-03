Un allevamento abusivo di cani in riva all'Aniene

Undici cani malati, denutriti e pieni di parassiti, di cui una femmina in avanzato stato di gravidanza, detenuti in una struttura fatiscente ed abusiva, tra montagne di feci e urina, senza cibo né acqua: a renderlo noto è l'Organizzazione internazionale per la protezione degli animali Oipa il cui intervento, insieme a quello dei veterinari della ASL Roma 2 e del personale della Polizia di Roma Capitale, ha portato al sequestro degli animali, della struttura e dell'intera area con l'apposizione dei sigilli per impedirne il riutilizzo. Un sospetto allevamento abusivo per cani, quello scoperto nel cuore della capitale: i cani, di diverse razze da caccia, molto probabilmente erano detenuti per la riproduzione e la vendita, nonostante le gravissime condizioni di salute in cui versavano. Inoltre la struttura fatta con materiali di recupero, come vecchie reti di materassi o materiali edili, era stata realizzata all'interno di una zona sottoposta a molti vincoli in quanto parte della riserva naturale dell'Aniene.

