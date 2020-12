Un album di quattordici brani. Una ouverture. Quattro interludi piano e voce e un finale. La somma è 78 minuti di musica, parole e arrangiamenti orchestrali. Un disco che ha «un inizio e una fine, «un capostoria e una finestoria», «un concept nel concept» o, per usare sempre parole di Claudio Baglioni, «un'opera breve».

In questa storia che è la mia - in uscita il 4 dicembre per Sony Music - è un disco «suonato e vero - racconta - che vorrei venisse ascoltato dalla prima all'ultima traccia come fosse un sequel», e ricco di grandi musicisti. Dal sax di Alessandro Tomei al pianoforte di Danilo Rea, dal violino di Prisca Amori agli arrangiamenti di Celso Valli e Paolo Gianolio, agli archi dell'Orchestra Italiana del Cinema.

Il disco esce in formato digitale e deluxe con versioni acustiche extra di alcuni brani. (R. Vec.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA