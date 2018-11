Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un albero è sempre un albero, anche se giace a terra da settimane diventando un involontario ricettacolo di sporcizia. E allora, in perfetto stile Spelacchio, a Roma c'è anche chi decide di addobbare per le feste natalizie i rami caduti a terra per il maltempo, a fine ottobre. E mai raccolti. Si tratta di spettacoli indegni a cui devono assistere i cittadini, con marciapiedi colmi di sterpaglie e rami, se non addirittura di veri e propri tronchi d'albero. Tanto vale abbellirli, in pieno spirito natalizio. E così su piazza Vescovio i commercianti hanno messo le lucine di Natale anche al tronco che giace lì da settimane. Per mettere in luce una situazione insostenibile. Più che una festa, infatti, sembra tanto una protesta contro chi dovrebbe portar via quei resti prima che qualcuno si faccia male. Oltre che per il decoro urbano, ovviamente. Se tutti i commercianti facessero così, da viale Marconi a via Tuscolana, da via Appia a via della Magliana, da qui a Natale non basterebbero chilometri di luci. Ma quella luminaria insolita su piazza Vescovio, a guardarla bene, ha una doppia valenza: illumina il Natale e illumina quella fermata di bus che altrimenti, recintata in segno di pericolo per colpa del ramo, resterebbe coperta e quindi poco sicura.(L. Loi.)