Un albero è caduto in via Francesco Passino davanti al Farmer's Market alla Garbatella. La pianta ad alto fusto, un pino marittimo, si è abbattuta su tre auto parcheggiate, in una strada molto trafficata durante il giorno.

L'albero caduto si trovava all'interno di un giardino al lato opposto della strada, a pochi passi da una scuola, l'Istituto Comprensivo Piazza Sauli, sede di un asilo e di una primaria ed era stato più volte segnalato dai cittadini. Piante che sono lì dagli anni Venti e Trenta del secolo scorso e che necessitano di costante monitoraggio. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco i residenti, che scesi in strada hanno notato la pianta che copriva completamente le auto.

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenute due squadre pompieri. Messa in sicurezza l'area per scongiurare eventuali pericoli, i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per tagliare la pianta, liberando strada e marciapiede insieme ai tecnici del Servizio Giardini del Comune. Da quanto si apprende fortunatamente non risultano feriti: quando il pino è caduto era infatti ancora molto presto, le scuole erano chiuse e gran parte del quartiere era ancora addormentato. Ingenti i danni ai tre veicoli in sosta.

Via Francesco Passino è stata dichiarata inagibile. Il traffico dei veicoli in transito è stato deviato così come le linee degli autobus Atac.

